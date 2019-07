L'appello dei volontari per il cane Leo: "Aiutateci a ritrovare il ragazzo che si occupa di lui"

"Aiutateci a ritrovare il ragazzo che si occupa di Leo", un pastore tedesco da 8 anni in un capannone e, qualche giorno fa finito nel Canile Sanitario di Bari. Una storia raccontata dagli attivisti che si occupano della struttura: "Mercoledì scorso - spiegano - a causa del fortissimo temporale, Leo è scappato spaventatissimo, rifugiandosi in un rimessaggio. Purtroppo l'hanno fatto accalappiare e il ragazzo che si occupa di lui è venuto in canile per riprenderlo. La Asl, putrtoppo, non ha preso il suo contatto telefonico, e così non abbiamo possibilità di rintracciarlo".

"Leo - proseguono dal Canile Sanitario - si sta lasciando andare, rifiuta il cibo ed è molto triste. Si cercano i suoi angeli custodi, in zona Viale Europa, Vinarius, Via Buozzi". Chiunque possa avere informazioni utili, può contattare la pagina Facebook del Canile Sanitario di Bari.