Rubato insieme all'auto, Zeus ritrovato senza vita

Non ha purtoppo un lieto fine la storia di Zeus, il cucciolo di Breton rubato sabato scorso a Palese insieme all'auto sottratta al suo proprietario: dopo tre giorni, Zeus è stato ritrovato morto.

Per cercare di rintracciarlo, la sua proprietaria aveva anche lanciato un appello su Fb. In serata, è stata lei stessa a comunicare la brutta notizia: "Grazie a tutti per le condivisioni fatte ma purtoppo abbiamo ritrovato il nostro Zeus morto, un ringraziamento particolare alla signora che ha trovato Zeus e che ci ha contattato".

Il cane sarebbe stato ritrovato sui binari nei pressi di Bitonto.