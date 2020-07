Due canguri rossi scoperti in una struttura ricettiva barese: recuperati e trasferiti allo Zoo di Fasano

Due esemplari di canguri rossi sono stati individuati in una struttura ricettiva di Alberobello nel corso di controlli effettuati dai Carabinieri Forestali. Gli animali erano detenuti illegalmente, poiché specie nell'elenco tra quelle che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione in attuazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 Aprile 1996.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due canguri sono stati affidati in custodia giudiziaria presso lo zoo di Fasano (Brindisi).