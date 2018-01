Il progetto 'incompiuto' di via Bartolo a Poggiofranco: da anni attesi campi e strutture sportive

Oltre sei anni di attesa e di stop: il 'cratere' di via Bartolo a Poggiofranco aspetta di veder sorgere campi e aree sportive, per un progetto avviato fin dal 2005 e lasciato al momento incompiuto. Una zona estesa per oltre 3 ettari, al servizio del quartiere con strutture a disposizione dei cittadini attraverso tariffe convenienti. La vicenda è ancora bloccata a un anno di distanza da un altro articolo di BariToday: il 15 gennaio gli assessori Tedesco, Petruzzelli e Introna interverranno in audizione in Commissione Trasparenza a Palazzo di Città. La situazione, per ora, non registra sostanziali novità rispetto alla ripresa dei lavori. Gli uffici dell'Urbanistica non avrebbero dato, al momento, il via libera al nuovo progetto presentato nel corso del 2017 da un'azienda privata poiché non sarebbero state rispettate conformità di legge. Nelle prossime settimane se ne saprà di più, attraverso il dialogo continuo tra i tre assessorati all'Urbanistica, allo Sport e al Patrimonio.

Area incolta nel cuore del quartiere

I proponenti sarebbero anche disponibili a presentare una nuova proposta, in modo da superare tutti gli ostacoli. Già in precedenza, il progetto aveva subito dei cambiamenti in corsa: l'area avrebbe dovuto ospitare anche gli uffici della Figc, con una palazzina di tre piani, ridotta poi a un solo livello. I lavori vennero avviati ma furono poi sospesi. L'area si presenta vuota e incolta, popolata solo da animali e conigli che brucano in piena tranquillità, senza l'ombra di campi dove poter praticare attività sportiva.