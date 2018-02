San Paolo, il cantiere infinito per i giardini di via Ricchioni. Galasso: "Sblocco a fine marzo"

‘2020’: con il pennarello nero la vecchia data di completamento dei lavori è stata cancellata e sul cartello informativo è comparso un nuovo numero al posto del 2017. Un piccolo segno per indicare un nuovo ritardo per il cantiere dei due giardini di via Vincenzo Ricchioni, nel cuore del quartiere San Paolo di Bari.

Il cantiere infinito

Già, bisogna parlare di ‘nuovo’, visto che i residenti delle vicine palazzine attendono ormai da tempo il completamento dei lavori nel quadrilatero compreso tra via Ricchioni, Via Riccardo Ciusa e via Nicola Leotta. Una vicenda che va avanti dal luglio 2016, quando la ditta Creazioni srl vince la gara d’appalto per la realizzazione delle due aree verdi di 800 metri quadrati (distanziate ma facenti parte dello stesso progetto). Opere da tempo richieste dalle famiglie per avere uno spazio protetto in cui far giocare i piccoli. L’inizio dei lavori è previsto a gennaio del 2017, con un primo sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso e dal presidente del terzo Municipio Municipio Massimiliano Spizzico già nel mese successivo. Si sceglie di utilizzare un pavimento antitrauma per l’area ludica, in sostituzione dei muretti a secco utilizzati nella vicina area giochi, più volte presa di mira dai vandali. I lavori vengono però bloccati poco dopo a causa di un problema burocratico. “Avevamo ricevuto alcune richieste da parte dei consiglieri e dalla cittadinanza, che ci hanno obbligato a modificare il progetto originale – spiega Galasso – Ad esempio non erano previste né le giostrine, né l’impianto di illuminazione, che allo sblocco del cantiere verranno realizzati”. Il quartiere doveva poter usufruire del suo nuovo giardino già a maggio dello scorso anno, visto che nel documento di aggiudicazione si parlava di 120 giorni per il completamento delle due opere. Speranze disattese, visto che al momento i lavori sono fermi. Non solo: nessuno ha ripulito l’area.

L'associazione: "Cantiere abbandonato tra le erbacce"

E a poco sono servite le continue lamentele dei residenti. “Ci sono erbacce ovunque – raccontano dall'associazione Bari Revolution, che da tempo denuncia la situazione di empasse del cantiere – con rifiuti abbandonati e materiale di risulta. C’è persino una parte non recintata e liberamente accessibile”. Un brutto spettacolo a cui devono assistere anche i ragazzi che frequentano il vicino oratorio della chiesa parrocchiale Madre della Provvidenza, con i suoi campi dall’erba tagliata perfettamente. Un altro mondo rispetto a quello che si vede dall’altra parte della strada.

Galasso: "Sblocco a fine marzo"

I lavori però, come racconta Galasso, potrebbero ripartire a breve. Gli operai potrebbero tornare al lavoro già dalla fine di marzo, dopo l’approvazione del bilancio a Palazzo di Città. Mossa necessaria per reperire i fondi per finanziare le varianti al progetto originale. In totale il costo previsto per i lavori è di circa 73mila euro. E non sarà l’unico ‘polmone verde’ che sorgerà in via Ricchioni. Nel Piano triennale delle opere pubbliche è infatti stato inserito il progetto di un altro giardino, che dovrebbe andare in gara sempre nel 2017 per un importo totale dei lavori di 150mila euro. “Anche in quel caso il progetto c’è già - assicura l’assessore - Contiamo di cantierizzarlo entro l’estate e completarlo entro il 2019”. Meno ottimisti, invece, i residenti, che ben ricordano i continui annunci sul completamento dei lavori in zona. E intanto i più piccoli sono costretti ad accontentarsi di uno scivolo e di due cavalli a molla posizionati al centro della strada, senza reti di protezione che separino le giostrine dalla strada. Sono anche costretti a fare lo slalom tra i rifiuti– cartacce, buste di plastica, bottiglie di vetro, persino una borsa – abbandonati tra l’erba alta e le aiuole.