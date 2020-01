Lavori quasi completati a Porta Futuro 2, ora tocca alla Caserma dei carabinieri e al Cnr: "Dalla Manifattura Tabacchi rinasce il Libertà"

I lavori sono ormai in dirittura d'arrivo tra le stanze che ospiteranno Porta Futuro 2, l’incubatore sociale destinato a start-up, supporto per idee imprenditoriali e servizi per il lavoro, attualmente in realizzazione negli spazi dell'ex Manifattura Tabacchi del quartiere Libertà di Bari. Questa mattina c'è stato il sopralluogo nell'area del sindaco di Bari, Antonio Decaro, del vicesindaco, Eugenio di Sciascio, e dell'assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, che hanno fornito una prima road map sui lavori in programma anche per la nuova Caserma dei carabinieri del quartiere e per le strutture che andranno a ospitare la sede barese del Centro nazionale ricerche, sempre negli spazi dove oggi si tiene il mercato comunale del Libertà.