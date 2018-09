Cantieri per la nuova passerella di viale Traiano: il via con ritardo per le auto parcheggiate sui divieti

Qualche ora di ritardo per completare la recinzione di cantiere, a causa di auto parcheggiate dove vi erano i divieti, quindi il via libera all'avvio dei lavori per la riqualificazione della passerella di viale Traiano, destinata ad essere sostituita con una nuova entro i primi mesi del 2019. I lavori, finanziati con risorse del Municipio I, costeranno 415mila euro. Entro domani sarà completato invece il montaggio della recinzione nell'area ferroviaria, intervenendo dalle 23.30 alle 4.20, quando la circolazione dei treni è sospesa. Il Clou delle lavorazioni avverrà nelle notti tra il 21 e il 22 settembre quando sarà rimossa la trave principale della passerella.