Via Sparano, Piccinni, fogne e scuole: il punto sui cantieri in città dopo la sosta di Ferragosto

Solo pochi giorni di sosta solo a ridosso delle giornate di Ferragosto per i cantieri delle principali opere pubbliche in corso a Bari. A fare il punto è il Comune, con l'assessore Giuseppe Galasso. Il più importante intervento in atto, ovvero la riqualificazione di via Sparano, ha visto le maestranze impegnate a realizzare aiuole e fioriere dell'intersezione 'verde' di via Crisanzio. I lavori lungo tutta la strada e l'asse centrale di piazza Umberto saranno completato entro inizio dicembre. Nell'ambito del rinnovamento di via Sparano è in corso anche l'allestimento dei cavidotti degli impianti tecnologici della strada dello shopping verso Palazzo di Città, per connetterli con il server comunale e di lì con la sala operativa della Polizia Locale per monitorare il sistema di videosorveglianza. Resta da completare l'ultima parte delle lavorazioni dei marciapiedi di corso Vittorio Emanuele, tra via sparano e via Roberto da Bari, interessati dagli interventi,.

Gli altri cantieri in città

Da lunedì si ricomincerà con il raddoppio di via Amendola, dove nelle scorse settimane è stata realizzata la prima parte degli interventi lungo i due estremi della strada. Pochi giorni dopo riprenderanno anche i lavori nel Teatro Piccinni, per consegnare entro l'anno il secondo lotto, ovvero la platea, i palchi di prim'ordine e tutte le strutture di scena, per attori e staff. Sul fronte fogne, mezzi all'opera per l’esecuzione del sistema di fognatura tra via Beltrami, via Tunisi e via Emanuele Mola, nelle vicinanze del sottopasso pedonale, dove si verificavano ripetuti allagamenti proprio a causa dell'assenza di un tronco di fogna bianca. Mercoledì, invece, riprenderanno gli interventi di pulizia delle caditoie tra Torre Quetta e San Giorgio data di riapertura della discarica dove vanno conferiti i reflui dell’aspirazione della fogna bianca recuperati dai pozzetti e dalle condotte, per poi completarsi entro fine mese.

Lavori alla scuola Montalcini di Torre a Mare

In questi giorni cantieri al via per la demolizione di due classi della scuola materna 'Rita Levi Montalcini' di Torre a Mare, dove sarà realizzata una nuova palestra. Le due sezioni saranno spostate nella scuola 'Acquaro' in via Morelli e Silvati, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione della palazzina che ospitava l’abitazione del custode e dei locali limitrofi. La prima sarà trasformata in modo da realizzarvi aule scolastiche. Gli altri ambienti ospiteranno le classi della materna Montalcini, che verranno accoppiate a due altre sezioni esistenti. A settembre, infine, saranno siglati i contratti per dare il via alla realizzazione del mercato coperto di via Pitagora e per l’avvio dei lavori del parco della ex Rossani.