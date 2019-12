Caos movida nell'Umbertino, residenti e gestori dei locali al tavolo del Comune: sì ad orari di chiusura condivisi, stop alle 2.30 nei weekend

Chiusura alle 2.30 nelle giornate di venerdì e sabato per tutto l'anno, mentre dalla domenica al giovedì saranno tenuti a chiudere alle ore 1.30 dal 1° ottobre al 30 aprile, e alle ore 2 dal 1° maggio al 30 settembre. Saranno questi gli orari da rispettare per i gestori dei locali dell'Umbertino, che oggi sono tornati a sedersi al tavolo del Comune con il comitato dei residenti, in cerca di un accordo che permetta di porre un freno alla 'movida senza regole' lamentata dagli abitanti della zona.

Nel corso dell'incontro, avvenuto alla presenza del direttore generale del Comune e degli assessori allo Sviluppo economico, Carla Palone, e all'Ambiente, Pietro Petruzzelli, i gestori si sono anche impegnati, quanto alla diffusione della musica, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, riducendo al massimo le emissioni sonore all’interno dei locali.

Nei prossimi giorni il sindaco firmerà l’ordinanza che recepisce queste disposizioni per avviare la sperimentazione necessaria a contemperare le esigenze dei residenti e quelle dei titolari dei numerosi locali della zona, dopo un periodo di contrasti legati alle diverse posizioni in campo che hanno spinto l’amministrazione a promuovere un confronto tra le parti.

Infine, si è fatto anche il punto sul sistema di raccolta dei rifiuti che, sulla base delle intese, ha subito alcune variazioni. Pertanto si è convenuto di effettuare un monitoraggio specifico con la Polizia locale.