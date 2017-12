Concertone di Capodanno, ultimi preparativi in piazza Libertà: attesi in migliaia per il live di Mengoni

Il grande palco di piazza Libertà è pronto: ultimi preparativi per il concertone di Capodanno che saluterà il 2017 e darà il benvenuto al 2018. In migliaia sono attesi per l'appuntamento organizzato da Radionorba. Si comincerà già dalle 22 con musica, animazione e dj. Dalle 23, invece, dopo l'ouverture de 'La Cecchina' per omaggiare Nicolò Piccinni, l'attesa esibizione di Marco Mengoni che accompagnerà gli spettatori verso il conto alla rovescia e gli auguri del nuovo anno che si aprirà con il dj set di Gabri Ponte.

In queste ore si affinano gli ultimi dettagli organizzativi e di sicurezza per consentire un sereno svolgimento dell'appuntamento: il palco di piazza Libertà è stato allestito con lo sfondo della facciata del teatro Piccinni. Per non bloccare il traffico, predisposta una serpentina attorno all'area che ospiterà gli spettatori, alla quale si accederà tra controlli e metal detector. Vietato portare bottiglie di spumante, contenitori e bicchieri di vetro. Potenziati mezzi pubblici, park&ride e parcheggi: i bus saranno attivi fino alle 3 del mattino.