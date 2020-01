I baresi festeggiano con fuochi d'artificio e batterie, non rispettata l'ordinanza anti-botti: nessun ferito grave in città

Fuochi d'artificio per la città e petardi esplosi in numerosi quartieri di Bari: uno spettacolo consueto nella notte di Capodanno del capoluogo pugliese. In tanti non hanno rispettato l'ordinanza del Comune anti-botti, emanata dal sindaco Decaro diversi giorni fa facendo esplodere artifici pirotecnici e batterie, da San Pasquale al Libertà, passando per Japigia, Carrassi e San Paolo. Tutto questo, nonostante i sequestri operati dalla Polizia Locale anche nella giornata di ieri.

Non si registrano, fortunatamente, feriti in città e in provincia. In via Bovio, nel quartiere Libertà, un balcone di una palazzina è andato a fuoco. Si segnalano anche diversi cassonetti dati alle fiamme.