Bari si prepara al Capodanno, in centro prende forma il maxi palco per il concerto in piazza 

Le prime limitazioni al traffico sono scattate già nella giornata di giovedì, mentre i lavori procedono a ritmo serrato: ora dopo ora, davanti al teatro Piccinni prende forma il grande palco per il concerto del Capodanno in piazza.

A mostrare 'in diretta' le operazioni di allestimento, è stato su Fb il sindaco Decaro, che ha fatto il punto sull'organizzazione dell'evento: "Organizzare il Capodanno è complicato - ha detto il primo cittadino - Anche quest'anno faremo controlli e verifiche, sarà vietato portare bicchieri e bottiglie in vetro. Ci saranno tornelli contapersone e metal detector". "Negli alberghi e nei b&b della città - ha aggiunto poi il sindaco sottolineando il grande afflusso di turisti in città per il Capodanno - c'è un tasso di occupazione al 97%".

Per il secondo anno consecutivo, il concerto di fine anno a Bari sarà trasmesso in diretta su Canale 5: "Anche quest'anno Bari diventa un palcoscenico nazionale del Capodanno - ha rimarcato Decaro - ancora una volta due player importanti come gruppo Mediaset e RadioNorba hanno investito sulla nostra città".

Tanti gli artisti attesi sul grande palco che avrà come sfondo il teatro Piccinni, dai grandi nomi della musica italiana ai giovani emergenti.