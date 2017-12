Bari riabbraccia Marco Mengoni, incontro a Palazzo di Città: "Accoglienza fantastica"

Un veloce incontro il Comune prima del soundcheck sul palco di piazza Libertà: Marco Mengoni, protagonista, assieme a Gabry Ponte del concertone di Capodanno, è stato accolto a Palazzo di Città dal sindaco Antonio Decaro. Per l'artista una iconografia speciale con San Nicola e tanti sorrisi: "Accoglienza buona con una temperatura fantastica" ha commentato il cantante, in attesa del concerto che prenderà il via dalle 22.