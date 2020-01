Crolla controsoffitto dell'hotel Excelsior, in sala si festeggiava il veglione di Capodanno: 4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite, a Bari, a causa del crollo del controsoffitto di una sala dell'Hotel Excelsior, storico albergo non lontano dall'estramurale Capruzzi. L'episodio si è verificato attorno all'1 di notte, mentre era in corso un veglione di Capodanno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, pattuglie della Polizia e personale del 118. I feriti, secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita.

In base a una ricostruzione, all'interno della sala vi erano 100 persone, in attesa della serata danzante: aveva appena terminato di cantare un duo che aveva allietato la cena di Capodanno quando il controsoffitto ha ceduto. Al momento non si conoscono le cause dell'incidente, al vaglio degli inquirenti.