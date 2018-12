Capodanno tra nuvole e qualche pioggia: con i primi giorni del 2019 arriva il grande freddo

Potrebbe essere un Capodanno all'insegna del tempo perturbato e con qualche pioggia, su Bari e provincia: le previsioni per domani 31 dicembre, ifatti, non sono del tutto positive e sarebbe un peccato visto il grande concerto in programma in piazza Libertà, con la diretta di Canale 5 e la partecipazione di numerose star della musica italiana. L'ultima giornata dell'anno, infatti, dovrebbe essere caratterizzata da precipitazioni nella mattinata, con qualche miglioramento nel pomeriggio e una situazione instabile per la serata, senza però il grande freddo. Questo è a cominciare dal 3-4 gennaio, con temperature in netto calo e proissime allo zero. Per il primo giorno del 2019, invece, si prevede cielo sereno o poco nuvoloso, con massime sugli 11 gradi.