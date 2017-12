Concertone di Capodanno, in piazza Libertà operai al lavoro: prende forma il grande palco

Comincia a prendere forma il grande palco di piazza Libertà che, la notte di Capodanno, ospiterà il grande concerto con cui Bari saluterà l'arrivo del 2018. Gli operai sono al lavoro per installare la grande struttura di fronte alla facciata principale del Comune e del teatro Piccinni. In piazza è già stata allestita la 'serpentina' per consentire il passaggio di auto e veicoli attorno all'area dove si sta allestendo la struttura. Tutto sarà pronto nei prossimi giorni, per festeggiare assieme al concerto di Marco Mengoni e al dj Gabry Ponte.