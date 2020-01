Il palco del Capodanno non c'è più, smantellate le strutture della zona rossa: il centro torna alla normalità

Una giornata piena di lavoro per smantellare il grande palco del Capodanno in piazza e tutte le altre strutture collegate alla sicurezza: in corso Vittorio Emanuele, nel centro di Bari, la Polizia Locale ha ripristinato la regolare viabilità al termine delle operazioni di smontaggio.

Si può, dunque, circolare regolarmente sull'asse viario principale del Murattiano, così come parcheggiare in piazza Libertà, davanti alla Prefettura, dopo giorni di percorsi alternativi e deviazioni che avevano causato non pochi problemi agli automobilisti.