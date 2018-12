Capodanno in piazza, stop a bottiglie di vetro, lattine e spray al peperoncino: un drone vigilerà sullo show

Ci sarà anche un drone a vigilare sul grande concerto in piazza Libertà per il 'Capodanno in musica' trasmesso da Canale 5, in programma la notte del 31 e dell'1 gennaio sul grande palco allestito davanti al teatro Piccinni. E' quanto dispone l'ordinanza del sindaco a tutela della sicurezza urbana che prevederà, dalle 13 dell'ultimo dell'anno, fino alle 5 del mattino seguente, il divieto di somministrare bevande o contenitori in vetro, lattine e bottiglie di plastica con tappo nell'area compresa tra corso Vittorio Emanuele, via Roberto da Bari (fino a via Piccinni), piazza Chiurlia e piazza Massari. Stretta anche sugli spray urticanti, dopo le tragedie di Torino e Senigallia, severamente vietati, con multe e sanzioni in caso di violazioni.

Tra le novità prevista la presenza di un drone, messo a disposizione della Questura da parte della Polizia Locale di Bari, a sorvegliare l'appuntamento promosso da Radio Mediaset e Radio Norba, con star italiane della musica, da Ermal Meta ad Annalisa, fino a Fabio Rovazzi, Gue Pequeno ed Elettra Lamborghini, nello show condotto da Federica Panicucci.