Sit-in dei braccianti agricoli nella basilica di San Nicola: "Dignità per il nostro lavoro"

Un gruppoo di braccianti agricoli attivi nei campi del Foggiano hanno effettuato un sit-in nella basilica di San Nicola a Bari. I lavoratori (poche decine) sono entrati attorno alle 11 nell'edificio religioso della città vecchia accomodandosi tra i banchi con cartelli e bandiere. La protesta, spiega Aboubakar Soumahoro, rappresentante Usb, nasce nel "più ampio percorso di lotta dei braccianti che vivono nei ghetti del territorio foggiano. Da anni questi uomini e queste donne reclamano soluzioni concrete alla situazione di illegalità in cui sono costretti a lavorare ed a sopravvivere. Una richiesta di rispetto dei diritti per dei contratti regolari di lavoro, per il rilascio dei documenti e l’utilizzo di mezzi sicuri di trasporto, per il riconoscimento di una dignità e del diritto alla casa ed alla tutela della propria salute".

"Nostro lavoro privo di dignità"

"Papa Francesco - ha aggiunto Soumahoro - dice che 'il lavoro conferisce dignità all’uomo', invece il nostro è un lavoro privo di dignità e diritti. Per questo abbiamo decsio di lottare per la riconquista dei diritti sindacali, abitativi, previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Una lotta in ricordo dei tanti braccianti morti nella filiera agricola e per chiedere il rilascio del permesso di soggiorno al fine di uscire dall'invisibilità imposta".