Capurso, 30enne si allontana da casa e scompare. L'appello dei familiari: "Aiutateci a ritrovare Roberto"

L'appello, lanciato lunedì mattina con un post su Facebook, parte dalla sorella: "È da ieri mattina che mio fratello manca da casa. Sappiamo solo che sarebbe dovuto andare a fare un giro in moto con un amico ma da questo giro in moto non è mai tornato. Se qualcuno sa dove possa essere o se avete qualsiasi altra informazione vi prego di farci sapere perché siamo seriamente preoccupati".

Di Roberto Ricotta, 30 anni, di Capurso, non si hanno notizie da domenica mattina. L'appello dei familiari è stato raccolto e rilanciato anche dalla trasmissione 'Chi l'ha visto', che lo ha pubblicato sul proprio sito web.

Domenica 21 ottobre, di mattina - come riporta il sito di Chi l'ha visto - Roberto si è allontanato da casa dicendo che avrebbe fatto un giro in moto con un amico, portando con sè un vecchio casco. I suoi genitori lo aspettavano per pranzo, ma Roberto non ha mai fatto ritorno a casa. Il suo telefono ha squillato a vuoto per alcune ore, per poi spegnersi. Il 30enne si è allontanato con la sua auto, una FIAT 600 targata CS966MG.

Alto circa 1,65 m, corporatura esile, occhi azzurri e capelli castani, Roberto al momento della scomparsa indossava una maglia blu con scritta rossa, jeans, scarpe da ginnastica. In queste ore, i carabinieri hanno attivato le ricerche. Chi avesse notizie utili può contattare le forze dell'ordine.