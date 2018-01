Capurso, semafori spenti all'incrocio: "Così da giorni"

"Vi segnalo il mancato funzionamento dei semafori di un incrocio importantissimo a Capurso". Le foto inviate in redazione da un cittadino si riferiscono all'intersezione tra via Aldo Moro e via Casamassima. "Non funzionano neanche in modalità lampeggianti di giallo - riferisce il lettore - dal 23 dicembre 2017".