Salvataggio bus in fiamme nel Milanese, anche il barese Citarella tra gli eroi in divisa

C'è anche un po' di Bari nella squadra di carabinieri che ha salvato 51 ragazzi e i loro docenti dalla furia di Ousseynou Sy, l'autista 47enne che il 20 marzo aveva prima dirottato sulla Paullese un autobus per poi minacciare di dare fuoco al mezzo con tutte le persone a bordo. Minaccia sventata grazie al pronto intervento dei militari dell'Arma, tra cui il barese Francesco Citarella, originario del quartiere San Pasquale di Bari.

Francesco è quello che si può definire un 'figlio d'arte': il padre Antonio è ufficiale dei carabinieri, rivestendo anche importanti ruoli di comando sia al Nas, sia nella Compagnia di Modugno, che attualmente dirige. Francesco, invece, è attualmente di stanza a Crema, nella Compagnia che è riuscita a scongiurare con il loro pronto intervento quella che poteva trasformarsi in una tragedia.

L'incontro con i rappresentanti del Governo

Citarella è stato anche convocato in giornata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Giovanni Nistri, insieme ai militari intervenuti per fermare l'attentato di Sy. Presenti alla cerimonia anche il vice presidente del Consiglio dei ministri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, che, dopo aver pronunciato a loro volta parole di elogio verso gli undici carabinieri schierati di fronte, hanno stretto la mano a ciascuno di loro. Nistri ha anche rivelato che ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha contattato telefonicamente per esprimergli il suo personale ringraziamento e quello della Nazione per l'operazione condotta con successo nel Milanese.

