Carbonara, crolla albero lungo il marciapiede: traffico in tilt in corso Alcide De Gasperi

Un grosso albero di pino è crollato nel tardo pomeriggio in corso Alcide De Gasperi, alle porte di Carbonara.

L'albero, posizionato lungo il marciapiede, è finito sul muro perimetrale di una villa. Non ci sarebbero state conseguenze per auto in transito e pedoni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, per la rimozione. Disagi al traffico e alla circolazione delle auto, nel tratto della strada interessato dall'intervento.