Luce stradale "sostenuta con il nastro adesivo" a Carbonara. I residenti chiedono interventi

Una lampada stradale "sostenuta con il nastro adesivo" in via Monte San Michele a Carbonara, potenzialmente pericolosa per i passanti: è quanto segnalano i residenti della zona su Facebook, in un quartiere dove recentemente sono stati sostituiti oltre 470 corpi illuminanti in 75 strade. I cittadini chiedono anche di verificare lo stato delle lampade in via Nazario Sauro, chiedendo interventi al Comune. Dall'assessore ai lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, è arrivata la rassicurazione che nelle prossime settimane saranno sostituite le luci sulle due strade segnalate utilizzando economie disponibili dopo i lavori eseguiti nei mesi scorsi.