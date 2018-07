Mercati aperti di sera, appuntamento a Carbonara: shopping 'notturno' in via Vaccarella

Dal calar del sole fino a sera, per fare la spesa tra le bancarelle del mercato evitando le ore più calde. Dopo il primo appuntamento con il mercato serale di piazzale Lorusso, l'iniziativa si sposta oggi a Carbonara, nel mercato di via Vaccarella.

Si prosegue domani, mercoledì 25 luglio, con i mercati nelle cosiddette ex frazioni marine, Santo Spirito e Torre a Mare, per poi ripetere giovedì 26 con il mercato di piazzale Lorusso a San Pasquale e chiudere la settimana venerdì con il mercato del quartiere San Paolo. Il calendario degli appuntamenti previsti ad agosto sarà reso noto entro la fine del mese in corso.

Dalle 19 saranno presenti in via Vaccarella anche l'assessore Carla Palone e il presidente del IV Municipio, Nicola Acquaviva. L'apertura è prevista dalle ore 22 circa.

"I mercati sono una grande risorsa per questa città - spiega l’assessora Palone - e insieme agli operatori stiamo facendo di tutto per migliorarne le condizioni e per creare nuove opportunità di incontro con i cittadini. Dopo l’esperienza dello scorso anno, abbiamo capito che i baresi hanno voglia di frequentare i nostri mercati se si creano modalità e tempi più favorevoli rispetto alla vita quotidiana di tante persone che durante il giorno sono impegnate al lavoro o scoraggiate dalle temperature elevate di questo periodo. Per questo abbiamo deciso di investire nuovamente in questa iniziativa che ha bisogno di coraggio da parte degli operatori, che ringrazio, e di collaborazione da parte dei cittadini, che mi auguro continuino a sostenere convintamente questa bella opportunità di promozione del lavoro e dei prodotti locali”.