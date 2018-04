Cronaca Carbonara / Via Vaccarella

Carbonara, il mercatino delle pulci non c'è, ma l'abbandono di ingombranti resta

Il problema, a quanto pare, non sarebbe legato solo alla presenza del mercato, come denunciano alcuni ambulanti. Anche in giorni 'non sospetti' accanto ai cassonetti dell'area mercatale di via Vaccarella si trova di tutto