Piantato da cittadini e associazioni, non c'è pace per l'alberello di Carbonara: "Rubato un'altra volta"

"Hanno di nuovo rubato l'albero alla rotatoria della Calamandrei". La segnalazione dei cittadini di Carbonara e Ceglie corre veloce sui gruppi di Fb di quartiere: l'alberello, piantato l'ultima volta lo scorso 14 dicembre negli spazi della rotatoria di via San Gaspare del Bufalo, è sparito nuovamente. E non si tratta del primo episodio, visto che l'albero, posizionato per la prima volta lo scorso 21 novembre, in occasione della festa dell'albero, era già stato rubato e poi 'rimpiazzato'.

Una vicenda che sembra quasi incredibile, ma che lascia l'amaro in bocca ai cittadini di Ceglie e Carbonara. Impossibile sapere chi abbia ancora una volta portato via l'albero - "Fino a ieri sera era al suo posto", assicurano alcuni residenti sui social - e perché: se per un furto vero e proprio o per una sorta di assurdo 'divertimento' ai danni dei tanti cittadini perbene che si impegnano, a cominciare dai piccoli gesti, a fare qualcosa per i propri quartieri.

(foto Paolo Battista via Fb Vito Antonio Menolascina)