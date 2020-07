A Carbonara riapre alle auto corso Vittorio Emanuele: dopo tre anni stop all'isola pedonale

Corso Vittorio Emanuele, a Carbonara, riaprirà alle auto. Così, dopo tre anni, si conclude una pedonalizzazione sin dall'inizio fonte di critiche e polemiche. Già a settembre scorso, nell'ambito di una seduta del IV Municipio, era emersa la necessità di un "approfondimento" sul provvedimento, mai realmente andato giù a molti commercianti e residenti, e più volte contestato. Ieri mattina il sindaco Antonio Decaro, insieme all'assessore Giuseppe Galasso, alla presidente del Municipio IV Grazia Albergo e ai tecnici comunali. ha incontrato i cittadini della zona, confermando che, a giorni la strada sarà riaperta alle auto. Altre novità potrebbero presto riguardare anche piazza Santa Maria del Fonte, qualora fosse accolta la proposta, formulata dal IV Municipio, di riorganizzare i parcheggi presenti a spina di pesce, ricavando così alcuni posti auto in più. In prospettiva, comunque, c'è il progetto - presentato ieri - di pedonalizzazione della piazzetta, che dovrebbe essere riqualificata e chiusa alle auto (ad eccezione degli accessi di mezzi autorizzati in occasione di cerimonie religiose) sul modello di quanto già fatto, nello stesso quartiere, per piazza Manzoni.

Sulla questione della marcia indietro sulla pedonalizzazione di corso Vittorio Emanuele è intervenuta la presidente del Municipio IV, Grazia Albergo, interpellata da BariToday: "Una sperimentazione - spiega - va verificata attraverso l'esperienza vissuta. Ho seguito la vicenda come cittadina attiva, inizialmente, in quanto non ero un'amministratrice. L'obiettivo era quello di riqualificare il centro storico in un'ottica di ecosostenibilità. Quando sono diventata presidente ho raccolto tante lamentele soprattutto perché eravamo in presenza di una pedonalizzazione monca, senza tutto quello che prevedeva la riqualificazione dei centri storici come ad esempio gli arredi, Mi sono fatta portavoce con il Comune e il sindaco".

"Purtroppo - rimarca Albergo - si è trattato di un'opportunità non colta. Qualcuno aveva chiesto di lasciare le cose così, altri invece, hanno manifestato sofferenza verso la situazione. Qualcuno ritiene che siano stati penalizzati i commercianti. Adesso, in ogni caso, attendiamo lo step successivo. In tempi brevi ci sarà la riapertura. Ci auguriamo che con la pedonalizzazione di Santa Maria del Fonte si possa riequilibrare il tutto", conclude Albergo, anche tenendo conto di chi vuole andare avanti verso un centro storico a misura di pedone.