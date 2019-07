Secchi, biciclette e carrelli della spesa: un terrazzo di Carbonara trasformato in discarica a cielo aperto

Biciclette per bambini, secchi e immondizia di ogni genere ma anche carrelli per la spesa, vaschette di plastica e bustoni: una vera e propria discarica su un terrazzo di un palazzo a Carbonara. A segnalarlo, sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro, alcuni cittadini che hanno postato foto dello stato in cui si trova il lastrico solare di una palazzina nel centro storico dell'ex frazione di Bari. Una situazione singolare che, secondo i residenti della zona, richiederebbe un intervento immediato per rimuovere i rifiuti e scongiurare l'eventualità di crolli.