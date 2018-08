Tentano furto in appartamento a Ferragosto: ladri sorpresi dal proprietario si dileguano, preso 43enne

Si erano introdotti in un'abitazione di Carbonara, pronti a mettere a segno il furto di Ferragosto. Non tutto, però, è andato secondo i piani dei due topi di appartamento, sorpresi dal proprietario che stava rincasando.

Dopo una breve colluttazione, i due malviventi sono riusciti a darsi alla fuga, ma per uno di loro, un 43enne pregiudicato barese, si è trattato di un tentativo di breve durata. L'uomo, infatti, è stato intercettato e bloccato dagli agenti delle Volanti, subito intervenuti sul posto. Dopo un breve inseguimento a piedi e una nnuova colluttazione con i poliziotti, l'uomo è stato arrestato.

Dovrà rispondere di rapina impropria aggravata in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale. Sono in corso indagini per risalire all’identità del complice, riuscito a dileguarsi.