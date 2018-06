Dalla modulistica alle informazioni su concorsi e attività: a Carbonara inaugurato l'Urp del Comune

E' stato inaugurato, questa mattina, Urp decentrato del Comune di Bari, dedicato ai cittadini del Municipio IV Carbonara-Ceglie-Loseto-Santa Rita. La struttura si trova negli spazi della sede municipale in piazza Umberto I a Carbonara, in condivisione con la polizia locale. Si tratta del quarto Urp decentrato dopo Japigia, Poggiofranco e San Paolo. Alla cerimonia ha preso parte il sindaco Antonio Decaro, accompagnato dal presidente del Municipio IV, Nicola Acquaviva. Successivamente, il primo cittadino, ha visitato proprio gli uffici municipali, realizzati nelle aule dismesse della scuola Diaz a Carbonara. L'Urp sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, con rientro pomeridiano (dalle 14.30 alle 17.30) martedì e giovedì. Negli uffici Urp si potranno chiedere informazioni su servizi del Comune, orari dei trasporti pubblici locali, concorsi, eventi, spettacoli e attività ma anche richiedere modulistica per accedere ai servizi comunali, presentare istanze, reclami e illustrare problemi.

"Risparmiati 25mila euro l'anno in fitti"

“Sicuramente la nuova sede del Municipio, oltre a essere più confortevole per chi ci lavora, lo è anche per i cittadini che chiedono servizi e informazioni - ha commentato il sindaco Decaro -. Un'operazione che ci permette anche di risparmiare perché abbiamo lasciato una sede in cui eravamo in fitto da tanti anni per trasferirci in una struttura di proprietà del Comune, una scuola in parte inutilizzata. Contemporaneamente inauguriamo nel centro di Carbonara, nella piazza principale, l'ufficio relazioni con il pubblico, che sarà aperto tre giorni alla settimana e darà la possibilità ai cittadini di chiedere soprattutto informazioni sui servizi dell'amministrazione comunale e indicazioni per compilare le pratiche, in modo da non concentrare tutte le richieste solo nella sede del Municipio. Stiamo infatti aprendo sedi dell'Urp in tutti i quartieri – ha concluso Decaro -, lo abbiamo già fatto al San Paolo e a Poggiofranco. Il Comune sta cercando di ampliare e migliorare il più possibile le relazioni con il pubblico anche nei quartieri più periferici dove spesso si percepisce maggiormente la distanza dai servizi e dalle informazioni per accedervi”. “Questo era un impegno che avevamo preso con i cittadini in campagna elettorale - ha aggiunto il presidente Nicola Acquaviva -. Il Municipio è il primo front office per i cittadini di questo territorio che attendeva da anni una sede accogliente e spazi idonei e sicuri dove erogare i servizi. Con questa operazione, inoltre, dismettiamo una locazione che avevamo in piedi, risparmiando circa 25.000 euro all'anno, risorse che speriamo di reimpiegare in servizi e iniziative dedicati ai cittadini e al miglioramento della qualità della vita nei nostri quartieri”.