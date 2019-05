Carcassa di delfino spiaggiata sul molo di Sant'Antonio, interviene l'Amiu

Rimossa in mattinata una carcassa di delfino dal molo di Sant'Antonio, a Bari. L'animale si era spiaggiato due giorni fa sulla banchina e dopo le diverse segnalazioni dei cittadini, è intervenuta l'Amiu Puglia sul posto. Dopo l'ok da parte del veterinario, il cadavere è stato caricato su un camioncino e portato via. "Nelle prossime ore sarà consegnato alla ditta specializzata per lo smaltimento" spiegano dall'azienda.

