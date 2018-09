Carcassa di cinghiale a Fesca: "Lì da più di due giorni, nonostante le segnalazioni non è stata rimossa"

La carcassa del cinghiale, seminascosta dalla vegetazione, nella zona della foce di Lama Balice, a Fesca, era stata avvistata da alcuni residenti. Così è partita la segnalazione alle guardie ambientali dei Rangers, che, intervenute sul posto hanno avviato la procedura del caso. Nonostante tutto, però, dopo due giorni l'esemplare è ancora lì, con conseguenti cattivi odori e disagi per i residenti.

Del ritrovamento danno notizia gli stessi Rangers. Dopo una prima chiamata alla polizia locale, la stessa ha chiesto l'intervento del veterinario, che ha constatato le cause della morte. Successivamente, però, non c'è stata la rimozione della carcassa, che dovrebbe spettare ad Amiu, e neppure un secondo sollecito sarebbe riuscito a sbloccare le cose: fino a questa mattina la carcassa era con lì, in stato di decomposizione, con tutti i conseguenti disagi.