Carcasse d'auto e rifiuti in campagna, la scoperta dei Rangers d'Italia tra Ceglie e Valenzano

Carcasse d'auto abbandonate nei terreni di campagna tra Ceglie del Campo e Valenzano. Un brutto spettacolo a cui hanno assistito i Rangers d'Italia, intervenuti sul posto in seguito a una segnalazione lo scorso 23 settembre. Tre gli 'scheletri' di vetture ritrovate, oltre a numerosi rifiuti e scarti di lavorazione edile.

"Tutto questo in un solo posto - spiegano - in una strada rurale conosciuta, tra l’altro, per l’accensione di roghi, dove sembra che vengano smaltiti rifiuti in spregio della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006), che provoca di fatto un danno all’ambiente perpetrato da persone senza scrupoli. La segnalazione è stata, come sempre, trasmessa agli Organi competenti per le opportune indagini e i successivi adempimenti".

