Carcasse di topi tra strade e giostrine: doppio avvistamento nel week-end

Due carcasse di topo fotografate nel week-end in città; una ritrovata persino in cima a una giostrina del parco Don Tonino Bello, a Poggiofranco, dove ogni giorno giocano i bambini. A segnalarle sulla bacheca Facebook del sindaco di Bari, Antonio Decaro, sono stati due residenti, che hanno fotografato la situazione nel giardino pubblico di via Martin Luther King e sul marciapiede all'incrocio tra via Abate Gimma e via Ravanas, nel quartiere Libertà.

"Ma la zona non era deratizzata con tanto di avviso ad ogni isolato? - il commento che accompagna il post su via Abate Gimma - Che ne dite di fare un po' di pulizia per le strade e alla vecchia scuola ormai abbandonata con angolo Via Trevisani (dalla quale esce lo schifo più assoluto)? Che qua tra scarafaggi e colombi già siamo al limite, giustamente ci mancavano anche i topi!".