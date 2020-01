In coda per ritirare i tesserini del trasporto scolastico, ma lo sportello è chiuso: disagi e utenti arrabbiati al Municipio 3

L'avviso affisso segnala, per lunedì 27 gennaio, l'apertura dello sportello per il ritiro dei tesserini di trasporto scolastico, ma, all'arrivo negli uffici del Municipio 3, gli utenti si accorgono che in realtà non c'è nessuno. L'episodio, avvenuto questa mattina, ha creato disagi e proteste da parte dagli utenti. Tra questi una cittadina, che ha deciso di segnalare l'accaduto sulla pagina Fb del sindaco Decaro: "Sono alla circoscrizione del San Paolo per il trasporto alunni, per consegnare il bollettino e ritirare il tesserino ma non c'è nessuno - scrive la donna - la dipendente comunale ha avuto un problema e quindi non c'è una sostituzione? Sono venuta apposta stamattina dopo aver letto che oggi ricevevano con tanto di avviso e adesso mi dicono di tornare venerdì... dopo aver preso una giornata di ferie perché anche io lavoro.... Poveri noi".

Sulla questione sono intervenuti anche i consiglieri municipali del M5S Chiara Riccardi e Giuseppe Catalano: "Già dal 5 agosto - sottolineano i consiglieri - abbiamo sollevato con una nota di protocollo la questione della carenza di personale, ma nulla".