Mascherine, gel disinfettante, bende e ventilatori polmonari: in Puglia arriva il carico più grande di attrezzature mediche

Nuovi dispositivi di protezioni e attrezzatura medica a disposizione per la lotta pugliese al Coronavirus. Come spiegato in una nota dalla Regione, tra ieri e oggi il Dipartimento di Protezione Civile nazionale, ha consegnato, con voli ATR della Guardia di Finanza e Spartan C27 di Leonardo, 21mila mascherine Ffp2, 162mila mascherine chirurgiche, 68.000 bende Montrasio, 194 termometri tradizionali, 6mila copriscarpa e 73.100 guanti in nitrile/vinile.È l'azienda Menarini, invece, ad aver donato alla Puglia 1120 confezioni di gel igienizzanti da 500ml, arrivati attraverso il Dipartimento di Protezione civile DPC.

Per gli ospedali, inoltre, sono arrivate 29 pompe siringhe e diverse tipologie di ventiolatori polmonari (sette di tipo Siaretron per T.I. , 15 ventilatori a turbina tipo Falco Siare per subintensiva, 3 Mindray portatili per T.I).I ventilatori consegnati nelle ultime 72 ore sono complessivamente 52.

"Dall’inizio dell’emergenza si tratta – spiega il dirigente della Protezione civile regionale Mario Lerario - della più significativa consegna di materiale, grazie anche all’azione del commissario per l’emergenza Domenico Arcuri".

Lo smistamento del materiale arrivato dalla Cina

Intanto è partito anche lo smistamento in deposito del primo carico di dispositivi di protezione individuali per l’emergenza Covid 19 arrivati ieri in volo dalla Cina. "Inizia quindi la distribuzione dei dispositivi di protezione alle strutture sanitarie e di Protezione civile - prosegue Lerario - con un piano puntuale per tutta la Puglia". Questo materiale, accolto ieri all’aeroporto di Bari-Palese dal Presidente Emiliano, è stato acquistato dalla Regione Puglia direttamente da aziende cinesi, nei prossimi giorni sono previsti altri voli dalla Cina alla Puglia.



Sono state stoccate, dopo un primo riscontro del materiale sdoganato: 121.250 tute di protezione, 100mila scudi a visiera, 25mila mascherine Ffp2/Kn95, 500 sterilizzatrici a raggi Uva dono degli imprenditori della regione del Guangdong, 15.800 occhiali a maschera, 30 dispositivi di biocontenimento per barelle, 200 pompe peristaltiche, 20mila mascherine chirurgiche dono degli imprenditori della regione del Guangdong.

