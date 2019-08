Nel congelatore carne e pesce senza etichette: scatta sequestro in un ristorante

Carne e pesce conservati nel congelatore del laboratorio in maniera inadeguata, senza etichette ed indicazioni di tracciabilità. In tutto 100 chili di prodotti, sequestrati e distrutti dalla polizia locale nel corso di un controllo in un locale di via Quintino Sella.

Oltre alle contestazioni relative allo stato di conservazione degli alimenti, gli agenti hanno elevato un verbale per la mancanza di registri e procedure del sistema dell’auto controllo degli alimenti (HACCP). Inoltre, sempre nel vano laboratorio, sarebbe stata riscontrata l'assenza di una regolare raccolta differenziata. Contestate anche la mancanza di un contratto per lo smaltimento degli olii esausti e dell'autorizzazione per la pubblicità inerente due insegne luminose.