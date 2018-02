Carnevale di Putignano, il maltempo fa saltare la sfilata del martedì grasso: rinviata al 17

Rinviata a sabato 17 febbraio l'ultima sfilata del Carnevale di Putignano. Una decisione presa in seguito all'allerta meteo diramata in queste ore e legata, spiegano gli organizzatori, "a garantire la sicurezza degli operatori e degli amanti del Carnevale che avrebbero raggiunto la città nelle prossime ore". L’appuntamento con i giganti di cartapesta è dunque rimandato al 17 febbraio, alle ore 19.00. Alla parata dei carri, delle maschere e dei gruppi mascherati seguirà il rito del Funerale del Carnevale, il divertimento nei bassi del centro storico e i 365 rintocchi della Campana dei Maccheroni che segneranno la fine dei festeggiamenti.

Gli eventi confermati per oggi

Confermati oggi, martedì 13 febbraio, gli eventi Farinella al Museo, spettacolo itinerante per bambini fino a 10 anni (Museo Civico Principe Guglielmo Romanazzi Carducci, ultimo ingresso ore 12.30), L’Officina del Carnevale, laboratorio di cartapesta per i più piccoli (ore 11.00 e ore 17.30, Coworking Barsento10) e, a partire dalle 19.30, l’appuntamento nel centro storico con la musica, il divertimento e la gastronomia firmato Carnevale N’de Jos’r. Per i visitatori che vogliono scoprire il patrimonio artistico-culturale della città, da non perdere la visita al Museo Civico Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro, il Museo Diffuso del Carnevale di Putignano, la Grotta del Trullo e la Mostra dei Bozzetti del Carnevale allestita nel Museo Civico. Per chi avesse acquistato il ticket sfilata, la possibilità di visitare le attrazioni Museo Civico, Museo Diffuso e Grotta del Trullo al prezzo singolo di 3€. Ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni.

Ticket corso mascherato

I biglietti già acquistati online per accedere al corso mascherato di oggi, martedì 13 febbraio, sono validi per sabato 17 febbraio. Per richiedere il rimborso, seguire le istruzioni riportate sul sito web BookingShow entro il 28 febbraio 2018. Per sabato 17 febbraio, la promozione valida per l’acquisto online dei biglietti si applica anche al botteghino: il costo del biglietto intero al botteghino sarà di 10€ (invece di 12€).