Carrassi, l'illuminazione funziona 'a intermittenza': "Strade spesso al buio, pericolo reale"

Una situazione che si verifica "da più di un mese", con "l'illuminazione stradale praticamente impazzita" e i residenti della zona "costretti a vivere nelle tenebre". La segnalazione di un cittadino, postata sulla bacheca Fb del sindaco Decaro, arriva da Carrassi, e si riferisce all'isolato tra via Andrea Matteo Acquaviva e l'ultimo tratto di via Sabotino, dove si stanno verificando - riferisce l'uomo - disservizi relativi all'impianto pubblico di illuminazione.

"La luce - spiega il cittadino - alle volte c'è ma la maggior parte delle volte non c'è. Non essendoci negozi le strade risultano essere molto buie e pericolose! Noi siamo costretti a passarci con i nostri figli. Se ci va bene ci ritiriamo a casa forse con qualche deiezione di cane... Però il pericolo è reale, sia per furti di auto sia per per aggressioni personali che potremmo subire", sottolinea l'uomo, che riferisce anche di aver segnalato il disagio tramite mail lo scorso 11 ottobre, ma finora senza ottebere risultati. "Noi paghiamo le tasse come gli altri cittadini e non vedo perché dobbiamo subire questo trattamento di favore", conclude amareggiato.