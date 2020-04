"Chi può metta, chi non può prenda", davanti alla pizzeria del Libertà spunta il carrello per la spesa solidale

Ci sono pacchi di pasta, bottiglie di salsa di pomodoro e biscotti, e una scritta: "Chi può metta, chi non può prenda". Il carrello della spesa solidale spunta davanti ad una pizzeria del Libertà: l'idea, diffusa sui social, è della signora Antonella, titolare di una pizzeria al civico 424 di via Dante: un modo semplice e discreto per dare una mano concreta a chi in questo momento di emergenza si trova in difficoltà. "Se potete aiutateci ad aiutare", scrive su Fb la signora Antonella chiedendo a chi può di contribuire. La sua attività non è l'unica nel quartiere ad essersi mobilitata per dare una mano a chi ha bisogno, come panifici che si sono offerti di donare il pane invenduto e altri commercianti che hanno avviato iniziative di solidarietà.

Ma nei giorni difficili dell'emergenza Coronavirus, mentre il Comune ha attivato una rete ad hoc per supportare chi è nel bisogno, iniziative solidali e gesti di generosità di negozianti e semplici cittadini si moltiplicano in tutta la città. L'iniziativa del carrello 'sospeso', ad esempio, è stata avviata nei giorni scorsi anche da un supermercato di Loseto, mentre a Santo Spirito, attraverso un comitato di quartiere, sono stati attivati buoni spesa e donazioni di prodotti alimentari. Piccoli grandi gesti per tendere la mano a quelle famiglie travolte dalle difficoltà economiche che l'emergenza Covid-19 sta portando con sè.