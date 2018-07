Bazar della droga sorvegliato da telecamere: due pregiudicati in manette a Bitonto

La Polizia ha arrestato a Bitonto due pregiudicati di 37 e 28 anni, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati sorpresi in un appartamento dove nascondevano 40 dosi di hashish, 11 di marijuana e 1 di cocaina, per un totale di circa 80 grammi. Lo stupefacente era già pronto per essere smerciato e 1200 euro circa in contanti, provento dell'attività illecita. A protezione della centrale di spaccio vi era anche un sistema di videosorveglianza per il monitoraggio della strada circostante.