Casa dell'Acqua a Bari Vecchia ko, cittadini 'a secco' nel weekend: disservizio risolto in mattinata

Week-end senza Casa dell'Acqua per i cittadini di Bari Vecchia: un disservizio, causato probabilmente dalla mancanza di corrente, ha provocato lo stop all'erogazione tra sabato e domenica. I disagi sono stati avvertiti dai tanti abitanti della zona che, nel corso di queste settimane, hanno cominciato a prelevare l'acqua riempiendo bottiglie e taniche dall'impianto di largo Chiurlia, potendo così risparmiare e contribuendo al rispetto dell'ambiente evitando un consumo eccessivo di plastica.

Il servizio è ripreso questa mattina

Per questa ragione il problema tecnico aveva in qualche modo spaventato i residenti, alcuni dei quali convinti che si fosse trattato di un atto vandalico. L'azienda ruvese Tecnofonte, che si occupa dei tre impianti cittadini (inclusi quelli di San Paolo e Japigia) ha spiegato come sono andate le cose: "Con il week-end di mezzo - spiegano i tecnici a BariToday - non potevamo accedere nel palazzo pubblico, poiché non avevamo le chiavi. Abbiamo dovuto attendere la mattinata di oggi per ristabilire il servizio, anche a seguito delle segnalazioni che ci sono pervenute". L'intenzione dell'azienda è quella di valutare, assieme al Comune, un sistema per evitare questo tipo di disservizi in occasione della chiusura di sabato e domenica dell'edificio che ospita anche l'Assessorato al Welfare.

Novità per la Casa dell'Acqua di Japigia

Intanto, dopo i buoni risultati di Bari Vecchia, sono in arrivo altre novità: a settembre sarà sostituito il pannello erogatore dell'impianto di via Aquilino a Japigia con uno più potente e moderno, sul modello di quelli installati al San Paolo e nel borgo antico. La struttura consentirà prelievi più veloci anche grazie a un software più efficiente.