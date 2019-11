Più ospiti del consentito e irregolarità nella struttura: blitz dei Nas, casa di riposo a rischio chiusura

Dava alloggio a due ospiti - peraltro non autosufficienti - in sovrannumero rispetto a quelli previsti per la casa di riposo che gestiva, in cui inoltre i carabinieri dei Nas hanno riscontrato anche alcune irregolarità strutturali. I controlli dei militari hanno riguardato una struttura per anziani in provincia di Bari. Il titolare è denunciato in stato di libertà con l’accusa di omessa comunicazione delle generalità delle persone alloggiate all’autorità di P.S., mentre alla luce delle irregolarità riscontrate è stata inviata una proposta di chiusura all’autorità comunale.