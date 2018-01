Coperta va a fuoco, incendio divampa in un'abitazione: muore 88enne a Bitonto

Incendio, questo pomeriggio, in un appartamento di Bitonto: un anziano di 88 anni; Raffaele Nardone, è deceduto a causa delle conseguenze di un rogo divampato questo pomeriggio attorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Municipale e personale del 118. Per il pensionato non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi dei medici del Policlinico di Bari. Secondo una prima ricostruzione, per cause non ancora chiarite, a fuoco sarebbe andata una coperta forse collocata vicino a una stufa elettrica accesa. Non si esclude che quest'ultima possa essere andata in corto circuito provocando il rogo. Il fuoco avrebbe poi avvolto l'anziano, deceduto poche ore dopo.