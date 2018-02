In macchina con 100 kg di marijuana nel portabagagli: arrestato 53enne

La Squadra Mobile di Bari ha arrestato un 53enne originario di Brindisi, Umberto Barretta, accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato bloccato mentre percorreva la Ss 100 in direzione Sud, all'altezza di Gioia del Colle. L'atteggiamento nervoso del 53enne ha insospettito gli agenti della Mobile e della Stradale che hanno aperto il portabagagli della vettura, scoprendo 16 sacchi di olastica contenenti complessivmente circa 107 kg di marijuana. Gli involucri erano coperti da caffè in polvere, stratagemma utilizzato per 'confondere' i cani antidroga. Lo stupefacente rinvenuto avrebbe fruttato, se immesso sul mercato, circa 500mila euro, sufficiente per circa 100mila dosi. Il 53enne, dopo l'arresto, è stato condotto nel carcere di Bari.