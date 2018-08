Casamassima, incendio nella notte: fiamme al 'Crazy 4 Ever'

Un incendio, scoppiato nella notte, ha gravemente danneggiato parte di un locale a Casamassima. Si tratta del 'Crzy 4 ever', struttura dotata di piscina, ristorante e campi di calcio. In particolare, come spiegato attraverso la pagina Fb del locale, le fiamme hanno riguardato il bar-ristorante e la zona ristoro. In corso di accertamento le cause del rogo.

"La piscina e i campi da calcio sono perfettamente agibili e aperti al pubblico", precisano su Fb dalla struttura. "La pizzeria e il ristorante verranno presto ristabiliti".