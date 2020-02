Fuga a folle velocità per le strade del centro abitato: inseguiti dai carabinieri gettano la droga dal finestrino, presi

A bordo di un Suv, sono stati intercettati dai carabinieri mentre si aggiravano per Casamassima. Quando i militari, insospettiti dall'auto, hanno deciso di approfondire i controlli, il conducente ha bruscamente accelerato, cercando di darsi alla fuga.

E' così scattato l'inseguimento da parte di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gioia del Colle, con l'auto dei fuggitivi che ha percorso alcune vie dell’abitato ad alta velocità, fino ad arrivare in campagna, per poi terminare la corsa in una strada senza uscita in località Annunziata. Durante l’inseguimento il passeggero del Suv ha lanciato dal finestrino una grossa busta di colore verde, che caduta sul ciglio della strada è stata recuperata da altri militari intanto giunti sul posto. La busta conteneva oltre due chilogrammi di marijuana confezionata in due buste trasparenti e sigillate.

Gli occupanti dell’autovettura in fuga, identificati in due 42enni, di Casamassima, pregiudicati e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotti in carcere a Bari a disposizione della competente Autorità giudiziaria. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.