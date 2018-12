Solleciti per i pagamenti delle morosità agli inquilini delle case popolari: a gennaio e febbraio attivo lo sportello del Comune

Dall'8 gennaio e fino a fine febbraio, sarà attivo, negli uffici della Ripartizione Patrimonio in viale Archimede 41/A, nel quartiere Japigia, uno sportello informativo dedicato esclusivamente a coloro che hanno ricevuto le raccomandate di sollecito del pagamento dei canoni di locazione. Nei giorni scorsi molti cittadini si sono rivolti, allarmati, agli uffici amministrativi per chiedere chiarimenti sulle 'diffide' recapitate a casa: "Fino alla conclusione del processo di verifica delle singole posizioni - spiega il Comune - non si darà corso ad alcuna azione di recupero della morosità tramite la concessionaria della riscossione".

Per le associazioni degli inquilini, al fine di raccogliere le istanze prodotte per conto degli assegnatari, è a disposizione lo sportello dedicato: a partire dal 9 gennaio 2019 sarà aperto ogni mercoledì, dalle ore 9 alle 12.

Per gli utenti interessati dal sollecito di pagamento, gli orari di ricevimento che tengono conto delle iniziali dei cognomi, sono i seguenti:

dalla lettera A alla lettera B:

martedì 8 gennaio 2019 e martedì 5 febbraio, dalle ore 9 alle 12;

dalla lettera C alla lettera E

giovedì 10 gennaio e giovedì 7 febbraio, dalle ore 15,30 alle 17,30;

dalla lettera F alla lettera I

martedì 15 gennaio e martedì 12 febbraio, dalle ore 15,30 alle 17,30;

dalla lettera L alla lettera M

giovedì 17 gennaio 2019 e giovedì 14 febbraio, dalle ore 9 alle 12;

dalla lettera N alla lettera P

martedì 22 gennaio e martedì 19 febbraio, dalle ore 15,30 alle 17,30;

dalla lettera Q alla lettera S

giovedì 24 gennaio e giovedì 21 febbraio 2019 dalle ore 9 alle 12

dalla lettera T alla lettera Z

martedì 29 gennaio e martedì 26 febbraio dalle ore 15,30 alle 17,30.