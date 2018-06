Lavori alla condotta AqP, in via Paracadutisti Folgore i residenti attendono l'acqua: "Da giorni con taniche e secchi"

Senz'acqua da mercoledì scorso, in attesa che il servizio venga ripristinato: gli abitanti di via Divisione Paracudisti Folgore a Bari segnalano la situazione, da loro definita "scandalosa" che fa alcuni giorni riguarda ben 7 palazzine, interessate dai lavori di riparazione delle condotta idrica, necessari a causa di una rottura. L'Acquedotto Pugliese aveva specificato che il servizio non sarebbe stato ripristinato prima di ieri. Al momento, gli abitanti della zona devono fare i conti con autobotti utilizzando taniche e secchi: "Temiamo che l'acqua possa ritornare la settimana prossima" affermano i residenti, auspicando che dai ruibinetti, torni a sgorgare l'indispensabile liquido trasparente.